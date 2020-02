La Roma cala il poker col Lecce: i giallorossi si riportano a +6 sul Napoli

Finisce 4-0 per la Roma il match contro il Lecce. Ottima gara da parte della squadra di Fonseca che passa subito avanti con un bel gol di Under al 13': il turco, servito da Mkhitaryan, si trova a tu per tu con Vigorito e insacca il pallone. Il raddoppio dei giallorossi è firmato invece da Mkhitaryan: l'armeno riceve un bel filtrante di Dzeko e deposita alle spalle del portiere salentino. Nel secondo tempo non c'è storia: giallorossi dilagano prima con Dzeko al 69' e poi con Kolarov all'80'. La Roma si porta con i 3 punti ottenuti a quota 42, il Lecce resta a 25 punti.