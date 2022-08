La Roma passa a Salerno: un tocco di Coulibaly condanna i granata

All'Arechi la Roma batte 1-0 la Salernitana.

All'Arechi la Roma batte 1-0 la Salernitana. I giallorossi controllano della partita, impongono il ritmo anche il match resta in bilico fino alla fine. A decidere la gara è al 33'Cristante con una botta da fuori. Il centrocampista riceve da Zaniolo e scarica un diagonale sinistro che finisce sul palo più lontano dove Sepe non può arrivare. La conclusione trova una leggera deviazione di tacco Coulibaly che rende la traiettoria imprendibile per Sepe. Nel finale del primo tempo la Roma va vicina al, ma Dybala lanciato a rete trova il palo e sulla ribattuta a botta sicura di Abraham è miracoloso l'intervento di Mazzocchi. Nella ripresa i ritmi si abbassano e poco dal termine viene annullata una rete a Wijnaldum per fuorigioco, entrato al 79' al posto di Zaniolo.