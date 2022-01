La Roma ribalta il Lecce e vola ai quarti di finale di Coppa Italia: finisce 3-1

La Roma soffre nel primo tempo dell’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia ma ribalta la gara nella ripresa e passa il turno. All’Olimpico i giallorossi vincono 3-1. Lecce in vantaggio a sorpresa al 13’: angolo dalla sinistra per la testa di uno degli ex della gara, il difensore Arturo Calabresi, che solo a centro area gira alle spalle di Rui Patricio. Colpita su azione d'angolo la Roma pareggia allo stesso modo quando mancano cinque minuti alla fine del primo tempo. Cross dalla destra sul primo palo, palla prolungata da Abraham sul secondo dove Kumbulla stacca anticipando tutti e battendo Gabriel per l'1-1 dei capitolini.

Dopo neanche dieci minuti dall'avvio della ripresa la Roma ribalta il Lecce e si porta in vantaggio. Azione verticale con Zaniolo che fa velo per Abraham. L'inglese controlla al limite dell'area, difende la palla col fisico e si gira calciando in maniera imparabile per Gabriel. La Roma chiude la gara dell'Olimpico e ipoteca il passaggio ai quarti di finale con un contropiede perfetto a dieci minuti dalla fine. Mkhitaryan riceve poco oltre la metà campo, controlla e con una gran giocata innesca Shomurodov che si invola verso la porta e batte con freddezza Gabriel. I giallorossi passano quindi il turno e agli ottavi di finale troveranno l’Inter.