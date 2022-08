La Salernitana non si ferma sul mercato: arriva un centrocampista dallo Spezia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Accordo raggiunto per Giulio Maggiore che sarà un nuovo calciatore della Salernitana. Il centrocampista classe 1998 firmerà un contratto di 4 anni e percepirà circa 900 mila euro a stagione. Sono stati limati anche gli ultimi dettagli e, in serata, è arrivata la fumata bianca. Allo Spezia andranno invece circa 2,8 milioni di euro. Una vittoria da parte del direttore sportivo Morgan De Sanctis che è riuscito a chiudere una trattativa particolarmente articolata a cifre anche più basse di quelle prospettate. Domani l'oramai ex capitano dello Spezia sarà all'Arechi per assistere alla gara con la Roma. Lo riporta TuttoSalernitana.