Lazio, da Roma: "Squadra slegata e irrisolta, ora anche Sarri è sotto accusa"

Il quotidiano romano Il Messaggero fa il punto su quello che sta succedendo in casa Lazio. Qualcosa ha smesso di funzionare, e i tifosi sono nella migliore delle ipotesi piuttosto seccati. La squadra biancoceleste arranca tra le sabbie mobili: è frammentaria tecnicamente, slegate nei reparti e irrisolta tatticamente. Nell'ultima gara pareggiata con l'Udinese l'Olimpico si è sciolto in una grandinata di fischi, cori, insulti e improperi di varia natura. I calciatori corrono però corrono a vuoto, si legge sul quotidiano. E non si può sperare sempre e solo che Immobile eviti il dramma.