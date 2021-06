Lazio, Lotito non si sbottona su Sarri: "Oggi il giorno dell'annuncio? Non lo so"

Bocche (quasi) cucite in casa Lazio in attesa della firma e dell'annuncio del nuovo tecnico. Claudio Lotito, presidente del club, all'uscita dall'Assemblea di Lega e incalzato dai cronisti presenti, ha risposto con un secco "non lo so" alla domanda "È il giorno dell'annuncio di Sarri?". Tutto il popolo biancoceleste è in attesa della fuamata bianca, ma ancora evidentemente non sono stati sciolti gli ultimi cavilli prima del tanto atteso annuncio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.