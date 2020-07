Lazio ormai scoppiata, terzo ko di fila: vittoria meritata del Sassuolo all’Olimpico

Il Sassuolo batter 2-1 la Lazio all'Olimpico nel match delle 17.15 del 32esimo turno di Serie A. Per la squadra di Inzaghi è in crisi nera, terza sconfitta consecutiva e Scudetto sempre più lontano. Nel primo tempo laziali in vantaggio con un gol su rimpallo di Luis Alberto al 33'. Nella seconda frazione gli ospiti continuano a fare la partita e trovano prima il meritato pareggio col giovane Raspadori al 52' e poi il vantaggio con Caputo al 91'. Per i neroverdi è la quarta vittoria consecutiva.