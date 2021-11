Lazio, Sarri: “Batticuore per come usciremo da questa gara. Napoli? Non sarà una come le altre”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria contro la Lokomotiv. "Nel primo tempo la pressione loro era abbastanza forte, erano aggressivi e a tratti fallosi. Quando siamo usciti poi abbiamo trovato lo spazio. Dopo il vantaggio la partita si è messa in discesa, ci hanno concesso più metri e noi siamo stati bravi a sfruttarli: dopo l'1-0 le palle gol sono state tantissime".

Pedro ha cambiato la partita?

"È un giocatore fenomenale, quando ha queste serate, queste partite, può cambiare tutto. È normale che sia così, noi possiamo avere tutti i livelli di ottimizzazione che vogliamo, ma alla fine la qualità fa la differenza".

Immobile era reduce dall'infortunio, in altre occasioni lo avrebbe tenuto a riposo?

"Sì, abbiamo fatto cinque cambi rispetto a sabato, ma avevamo una formazione estremamente competitivo. Zaccagni merita di giocare con più continuità, Basic ha fatto un'ottima partita. Ci sono arrivate delle notizie estremamente positive, ma questa era la sfida probabilmente decisiva di un girone difficilissimo. La qualificazione è arrivata, adesso vediamo se riusciamo a guadagnare l'accesso diretto agli ottavi".

Ha batticuore per la partita con il Napoli?

"Io ho un po' di batticuore pensando a come usciranno i miei ragazzi da questa partita. Poi contro il Napoli non sarà una come le altre, questo è evidente".