Lazio, Sarri divide i quotidiani: i risultati sono colpa sua o dei disastri dei singoli?

Maurizio Sarri perde tre punti che sembravano già conquistati al 99' a causa di una ingenuità difensiva dopo aver rimesso in piedi una gara che a fine primo tempo sembrava già persa. Il 4-4 contro l'Udinese è però denso di errori e anche il tecnico per alcuni quotidiani, ne è responsabile. I suoi voti fanno discutere: per la Gazzetta è da 6 anche se nel commento scrive "i 3 punti che sfumano rendono ancor più incompiuta la Lazio". Il Corriere dello Sport invece è più critico e il voto è durissimo, 4,5: "Altalene, goleade subite, la sua Lazio è senza difesa, vive pericolosamente". Addirittura per Tuttosport è da 6,5 perché "compensa con gioco e carattere i disastri commessi dai singoli interpreti". Il Messaggero invece definisce la notte dell'Olimpico "una serataccia" e poi aggiunge: "Prendere quattro gol in casa dopo i quattro di Napoli certifica che il lavoro è ancora tutto da fare e il tempo scorre". Per Lalaziosiamonoi "non rimane nulla se non il rammarico e la preoccupazione". Infine TMW scrive: "Gotti lo capisce bene e sfrutta i punti deboli del suo gioco. Riesce a raddrizzare la gara nell'intervallo ma non si può concedere in quel modo il gol del 4-4".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 5

Lalaziosiamonoi: 5,5