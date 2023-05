Le ultime di formazione da Bologna: Thiago Motta ha scelto il sostituto di Orsolini

E' giornata di vigilia di Bologna-Napoli e quest'oggi Thiago Motta parlerà in conferenza stampa e potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi di formazione

© foto di www.imagephotoagency.it

E' giornata di vigilia di Bologna-Napoli e quest'oggi Thiago Motta parlerà in conferenza stampa e potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Intanto il quotidiano Il Resto del Carlino racconta che partirà sicuramente dal 1' Musa Barrow a sinistra mentre il vero ballottaggio riguarda Orsolini squalificato: è in pole Aebischer, che garantisce più equilibrio, rispetto a Sansone, visto più come punta centrale.