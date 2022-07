Lo spiffero del Cds: i due fondi che volevano il Milan andranno insieme all'assalto dell'Inter

Questa frase è stata ascoltata in uno dei tanti recenti incontri negli Stati Uniti tra cui il Gala della Serie A a cui ha partecipato anche l'Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Chi non compra il Milan, compra l'Inter". Questa frase è stata ascoltata in uno dei tanti recenti incontri negli Stati Uniti tra cui il Gala della Serie A a cui ha partecipato anche l'Inter. Dopo aver tentato di acquistare il Milan senza successo a causa del sorpasso di RedBird, Investcorp e Ares Capital si starebbero muovendo per provare ad acquistare l'Inter. I due fondi sarebbero pronti ad unire le forze per trattare l'acquisto del club con la famiglia Zhang. Il gruppo del Bahrain e l'holding Usa non hanno voluto commentare la notizia, ma Il Corriere dello Sport rilancia con la conferma di questo forte interessamento.