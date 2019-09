Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Giampaolo si affida ancora a Piatek, Montella con Ribery e Chiesa

Al centro delle critiche per il rendimento recente del suo Milan, Marco Giampaolo ripropone l’undici già visto contro il Torino, con Leao e Suso a supporto di PIatek in attacco, Bennacer nuovamente preferito a Biglia in cabina di regia e Theo Hernandez sulla sinistra in difesa.

Vincenzo Montella vuole dare continuità alla vittoria conquistata in casa contro la Sampdoria, la prima in questo campionato per la sua Fiorentina. Per questo, anche il tecnico viola non offre particolari novità: nuovo 3-5-2 con la coppia d’attacco Ribery-Chiesa, solo panchina per Benassi che aveva sperato di insidiare uno dei tre centrocampisti centrali. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa