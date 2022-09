Milan, i rinnovi fanno lievitare il monte ingaggi: Tonali raddoppia ed ora costerà tantissimo Leao

Sandro Tonali ha prolungato ieri il suo contratto di un anno con lo stipendio raddoppiato che passa da 1,3 a 2,6 milioni di euro netti.

Sul Corriere della Sera si fa il punto sui rinnovi in casa Milan. Sandro Tonali ha prolungato ieri il suo contratto di un anno con lo stipendio raddoppiato che passa da 1,3 a 2,6 milioni di euro netti. Non è stata una trattativa complessa, l’estate scorsa si era tagliato l’ingaggio. Che ora è stato rialzato al livello che merita. In casa rossonera il momento è caldissimo per la questione rinnovi. Ora i dossier più delicati sono quelli di Leao e Bennacer, entrambi in scadenza a giugno 2024: se si vuole evitare il ripetersi di altri casi Donnarumma e Kessie, occorre un’accelerata (e un sacrificio) quest’autunno. L’algerino chiede 4,5 milioni, il portoghese 7.