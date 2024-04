Milan, Ibra spinge per van Bommel: l'ex rossonero nella short list per la panchina

Questa l'indiscrezione di FootMercato, quotidiano online che è molto ben informato sulle questioni provenienti da Belgio e Francia.

TuttoNapoli.net

© foto di PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic spinge per Mark van Bommel. Questa l'indiscrezione di FootMercato, quotidiano online che è molto ben informato sulle questioni provenienti da Belgio e Francia. Furlani, a espressa domanda, ieri ha spiegato come "L'allenatore del Milan è Pioli, siamo concentrati nel finire bene la stagione e le persone che riportano a Jerry Cardinale sono Jeff, Moncada, Zlatan e io. Ne parleremo a fine stagione, le decisioni spettano a Cardinale". Da una parte è vero, ma dall'altro lato è sempre stato l'attuale amministratore delegato a dire che Ibrahimovic inciderà molto per quanto riguarda le questioni di natura tecnica.

Dunque la candidatura di van Bommel è quanto meno viva. Magari non la prima, ma potrebbe anche rientrare nella short list. Ma cosa ha fatto l'ex centrocampista da allenatore? Con il PSV, in un anno e mezzo, non è riuscito a fare la differenza, venendo esonerato dopo un anno e mezzo, 174 gol fatti e 85 subiti. Un'esperienza comunque formativa e che lo ha fatto arrivare al Wolfsburg, dove non ha avuto grande tempo per impostare il proprio calcio: qualche mese, 13 partite e sei sconfitte, con 15 punti fatti e il rischio di galleggiare in zona retrocessione.

La svolta è arrivata con l'Anversa nel 2023. Vince il campionato belga all'ultimo minuto - con gol di Alderweireld nel recupero - un mese dopo avere alzato al cielo la Coppa. Poi è arrivata anche la Supercoppa belga, in estate, per un triplete "domestico" che lo ha fatto crescere nelle attenzioni di tutti i club fuori dal paese.