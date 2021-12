Milan, Ibrahimovic: "Voglio vincere ancora uno scudetto! Voglio giocare finché avrò adrenalina"

In occasione dell’uscita del suo nuovo libro ‘Adrenalina’, Zlatan Ibrahimovic parla così ai microfoni di ‘Che tempo che fa’:

Martedì c'è il Liverpool...diciamo qualcosa o sei scaramantico?

"Non credo alla scaramanzia, sono più forte di queste cose. Questa è una partita importante e dobbiamo giocarla al meglio e vedere come va. Oggi la tua Sampdoria (riferendosi a Fazio che tifa i blucerchiati) ha perso e io ti porto positività".

Sei arrivato tu al Milan ed è cambiato tutto?

"Non è solo merito mia ma anche di tutta la squadra, però poi dipende sempre dai trofei che si vincono. Quando Ibra firma c'è sempre magia".

Il tuo contratto scade a giugno, giusto?

"No, il mio contratto non scade. Voglio giocare il più possibile e finché avrò adrenalina giocherò. Mettiamo pressione al Milan per il rinnovo e spero di rimanere in rossonero per tutta la vita. Ho ancora degli obiettivi da poter raggiungere e voglio vincere ancora uno scudetto".