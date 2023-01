Milan inesistente all'Olimpico: la Lazio chiude il primo tempo avanti 2-0

Al termine del primo tempo del big match contro il Milan, la squadra di Maurizio Sarri può sorridere in virtù di una frazione giocata bene.

La Lazio è in vantaggio 2-0. Al termine del primo tempo del big match contro il Milan, la squadra di Maurizio Sarri può sorridere in virtù di una frazione giocata bene e, soprattutto, di due gol arrivati nei primi e negli ultimi minuti della prima frazione. La rete che ha sbloccato la partita è frutto di una bella azione in velocità, innescata da Felipe Anderson, rifinita da Zaccagni e conclusa da Milinkovic-Savic solo dopo uno splendido velo di Luis Alberto che ha permesso al serbo di calciare indisturbato. Quella che ha consegnato alla Lazio un vantaggio rassicurante è figlia di una grande giocata di Pedro, poi il palo di Marusic e il tap-in di Zaccagni per rientrare negli spogliatoi col doppio vantaggio.

Il Milan non c''è e non da stasera. Stasera la squadra di Pioli ha confermato che in questo momento è lontana parente di quella che pochi mesi fa si laureava campione d'Italia. Soffrono i terzini, inadeguato Tatarusanu sul secondo gol e poi Leao - il giocatore che deve fare la differenza - è troppo scollegato dal resto della squadra per dare al Milan una marcia in più. Pioli nei minuti finali del primo tempo ha chiesto ai suoi di usare la testa perché il rischio era quello di un passivo anche maggiore. Ma nulla sembra funzionare: Giroud in attacco è troppo isolato, Messias tra i peggiori e Tomori è già stato costretto a uscire per un problema alla coscia sinistra.