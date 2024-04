Milan-Inter, le formazioni ufficiali: out Giroud, Inzaghi coi titolarissimi per lo scudetto

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Milan e Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Milan e Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A. In un derby storico che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri, Simone Inzaghi sceglie tutti i suoi titolarissimi. Sponda rossonera invece, Stefano Pioli esclude a sorpresa Giroud, avanzando Leao nel ruolo di prima punta con Musah che agirà sull'esterno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. All. Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi