Milan, Kalulu rischia di saltare tutte e 3 le partite col Napoli: le ultime

Pioli perde Kalulu per la gara col Napoli. Il difensore jolly del Milan potrebbe però saltare anche le due partite di Champions

© foto di DANIELE MASCOLO

Pioli perde Pierre Kalulu per la gara col Napoli. Il difensore jolly del Milan potrebbe però saltare anche le due partite di Champions. Parla dei tempi di recupero La Gazzetta dello Sport nella sua versione online: "Suona forte l’allarme in vista del doppio confronto di Champions contro i campani. In attesa delle verifiche fra sette giorni, ipotizzare circa tre settimane di stop è una proiezione lecita e si tratterebbe di una tempistica che andrebbe a ricadere su entrambi i round nei quarti di finale".