Milik torna in Italia? Ci pensa la Fiorentina se parte subito Vlahovic

Il Corriere della Sera scrive di un addio di Dusan Vlahovic a gennaio da non escludere. La Juventus - si legge - avrebbe già preso contatti con i suoi procuratori e la cessione di Kulusevski potrebbe finanziare l’ingaggio della punta viola. Tra le idee per sostituirlo, oltre ai già citati Lucca e Scamacca, sarebbe tornato a farsi strada Arkadiusz Milik in casa Fiorentina.