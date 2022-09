Monza, Petagna fuori forma diventa un caso: convocato, ma Stroppa lo spedisce in tribuna

Giovanni Stroppa non ritiene Andrea Petagna all'altezza dal punto di vista fisico per scendere in campo nella partita di oggi contro il Lecce.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Giovanni Stroppa non ritiene Andrea Petagna all'altezza dal punto di vista fisico per scendere in campo nella partita di oggi contro il Lecce. L'ex attaccante azzurro è stato convocato, ma oggi l'allenatore del Monza ha deciso di mandarlo in tribuna per una forma scadente. A riportarlo è Dazn.