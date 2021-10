Mourinho pensa al Napoli: tante riserve in Europa e molti neppure partiranno

Turnover per la Roma. Domani in Norvegia giocheranno molte riserve per poi avere tutti i titolari pronti per il Napoli. Questo è il pensiero di Mourinho, tanto che alcuni giocatori non partiranno per la gara di domani. Domenica la Roma affronterà un'altra big, quella allenata da Spalletti, l'ultimo allenatore ad essere riuscito a vincere nella Capitale. Da ieri Mourinho ha iniziato a preparare la partita contro il Bodo Glimt ed ha fatto vedere al display gli errori nella partita di Torino. Contro il Napoli mancheranno Zaniolo e Smalling oltre a Spinazzola, quindi in difesa ci sarà Ibanez ed in attacco Carles Perez. Lo scrive il Corriere dello Sport.