"Oh, ma quello non sa come funzionano le cose?", la rabbia degli ultra Juve contro CR7

Emergono nuovi e interessanti dettagli sull'inchiesta dei 12 ultra della Juventus arrestati ieri. La rabbia dei capi tifosi aveva preso di mira anche Ronaldo. Secondo il Corriere della Sera, tutto nasce dopo un episodio: il portoghese alla fine di una partita aveva lanciato il pallone in tribuna e non in curva, scatenando l'ira degli ultra. "Oh, ma quello non sa come funzionano le cose?" il virgolettato riportato dal quotidiano oggi in edicola.