Parma, D'Aversa sulla protesta dei tifosi gialloblù: "Ingiusto non averli al San Paolo"

Comincerà domani sul campo l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Gli azzurri affronteranno al San Paolo il Parma di Roberto D'Aversa, con il tecnico che proprio oggi ha presentato la partita in conferenza stampa. Uno dei temi trattati dall'allenatore dei ducali è l'assenza di tifosi ospiti a Fuorigrotta: "Fa piacere giocare in un campo con entusiasmo. Il dispiacere è non avere i nostri tifosi al seguito, si parla tanto delle famiglie allo stadio ma poi si allontana la gente. Le persone fanno sacrifici a livello economico e di tempo, queste decisioni allontanano le persone, è un dispiacere non avere i tifosi al seguito, penso sia una decisione giusta per i tanti sacrifici che fanno. La maggior parte degli stadi sono vecchi e di questo sono dispiaciuto".