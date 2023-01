Perdite record a bilancio per la Serie A, la top 10: dall’Inter alla Juve, tutti i dati

Un focus realizzato dal portale Calcio e Finanza spiega come questo dato si inserisce nei risultati economici dei club di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma ha riportato una perdita consolidata, approvata dal CdA, di 219,3 milioni di euro nell’esercizio 2021-2022, la più alta della storia del club. Un focus realizzato dal portale Calcio e Finanza spiega come questo dato si inserisce nei risultati economici dei club di Serie A

Quello della Roma non è il risultato peggiore fatto registrare da un club di calcio in Italia, visto che l’Inter ha chiuso il bilancio 2020/21 con un rosso di 245,6 milioni, record negativo assoluto dopo che la Juventus ha riscritto i suoi ultimi due bilanci per le note vicende che hanno colpito i bianconeri.

È cresciuta, invece, la perdita per quanto riguarda il bilancio del 2020/21 della Juve che da 209,9 è passata a 226,4 milioni, registrando il terzo peggior risultato nella storia del calcio italiano.

Il bilancio 2021/22 della Roma porta i giallorossi in quarta posizione, proprio dietro alla coppia Inter-Juventus. Di seguito la top 10 con tutte le perdite record a bilancio per le squadre di Serie A:

Inter 2020/21: -245,6 milioni;

Juventus 2021/22: -238,1 milioni;

Juventus 2020/21: -226,4 milioni;