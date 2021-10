Prima vittoria per Mazzarri: il Cagliari vince 3-1 e apre la crisi della Samp

Il Cagliari batte 3-1 la Sampdoria nel lunch match dell'ottava giornata di campionato. Sardi avanti 1-0 grazie alla rete di testa di Joao Pedro su cross di Keita al 7', rete prima annullata per fuorigioco di partenza dello stesso ex Lazio e poi convalidata dopo l'intervento del VAR. Per la Samp una grande occasione per pareggiare arriva al 13' con il palo colpito da Candreva. Al 74' arriva il raddoppio del Cagliari: sugli sviluppi di una punizione la palla viene respinta e arriva al limite a Caceres, che controlla e trafigge Audero aiutato da una deviazione di Thorsby. All'82' la Samp riapre il match: dall'angolo battuto velocemente dai doriani Thorsby di testa firma il 2-1. Al 94', però, ancora Joao Pedro chiude i giochi sull'assist di Nandez per il definitivo 3-1.