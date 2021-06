Ramsey si sfoga: "Alla Juve due anni difficili. Ora ho uno staff che si prende cura di me"

Aaron Ramsey si è sfogato dopo due stagioni molto difficili, in cui ha giocato appena 46 partite in Serie A e non è riuscito a dare quel contributo che tutti alla Juventus si aspettavano. Il gallese dà la colpa ai tanti infortuni e alla preparazione, confessando di essersi affidato a uno staff personale: "È stato un periodo difficile. Ci sono stati molti fattori e cambiamenti a cui non ero abituato. Il calcio è uno sport di squadra. Spesso accade che tutti fanno le stesse cose, quando forse alcuni giocatori avrebbero bisogno di un po' più di attenzione. Quindi ho preso in mano la situazione e mi sono circondato delle persone giuste per cercare di elaborare il miglior piano possibile per tornare di nuovo in forma e in fiducia. Lo staff atletico del Galles mi conosce da tanto tempo, da quando ero all'Arsenal. Mi capiscono, conoscono il mio corpo e sanno quello di cui ho bisogno", ha dichiarato dal ritiro della Nazionale.