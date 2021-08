Roma alle prese con gli esuberi: pesano sulle casse societarie quasi 40mln lordi

Sono ancora tante le uscite della Roma a cui Tiago Pinto deve fare fronte. Florenzi piace in Spagna (Siviglia su tutti), Olsen in Premier e Ligue 1 (West Ham, Lilla e Rennes), ma se per loro è possibile che si passi dalle parole ai fatti, al momento quelli più difficili da piazzare sono Pastore, Fazio, Nzonzi e Santon. Se considerassimo insieme tutti gli ”esodati” - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si potrebbe dire che la Roma ha fermo un monte ingaggi pari a quasi 40 milioni lordi, che la dirigenza non vedrebbe l’ora dei reinvestire sugli obiettivi che Mourinho chiede da tempo, a cominciare dal centrocampista.