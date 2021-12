Roma-Sampdoria, formazioni ufficiali: Abraham e Zaniolo titolari, c'è Gabbiadini

Roma e Sampdoria chiudono il 2021. All'Olimpico i giallorossi di José Mourinho sfideranno i blucerchiati di Roberto D'Aversa nell'ultimo turno del girone di andata. Il tecnico portoghese conferma l'undici che ha battuto l'Atalanta con Abdraham al centro dell’attacco con Zaniolo. A centrocampo spazio a Veretout e Cristante con Mkhitaryan sulla linea delle mezzali mentre gli esterni saranno Karsdorp e Vina. In difesa davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Nella Samp invece non c’è in porta Audero sostituito dal Falcone mentre in attacco Gabbiadini recupera dalla botta al ginocchio rimediata contro il Venezia. A completare il reparto offensivo ci sarà Caputo mentre in difesa spazio a Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. A centrocampo ci saranno Candreva e Thorsby sulle corsie mentre al centro giocheranno Adrien Silva e Ekdal.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo.