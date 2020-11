Roma, Santon negativo al Coronavirus: si riduce l'emergenza in difesa

Piccolo miglioramento nell'emergenza in casa Roma per i prossimi impegni di Europa League e di domenica contro il Napoli. Davide Santon, uno dei tanti assenti dell'ultimo periodo, è infatti tornato a disposizione di Fonseca alla vigilia della sfida al Cluj, grazie alla negatività all'ultimo tampone. Come per tutti gli atleti che hanno superato il Covid-19, il difensore italiano dovrà prima superare le visite di idoneità.