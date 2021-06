Roma, spending review necessaria: ingaggi da tagliare anche a costo di fare minusvalenza

Nel mercato che sta per iniziare ufficialmente, la Roma ha messo in conto la possibilità di mettere a bilancio delle minusvalenze per ridurre gli stipendi. Il taglio del monte ingaggi è infatti la prima missione che i Friedkin hanno chiesto a Tiago Pinto, che dunque non vivrà con l'angoscia delle perdite, quando arriverà a prendere in mano i casi di Pau Lopez, Diawara oppure di Pastore, a bilancio per più di 10 milioni con altri due anni di contratto a 4,5 milioni di euro a stagione di ingaggio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.