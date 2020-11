Roma, visite di idoneità per Dzeko dopo la guarigione: "Sto bene, contento sia finita"

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Sto bene, contento sia finita", sono le parole di Edin Dzeko all'arrivo a Villa Stuart per le visite d'idoneità post Covid dopo esser risultato negativo questa mattina. Accertamenti che termineranno solo con la giornata di domani vista l'applicazione dell'holter per 24 ore. Torna a disposizione per Cluj-Roma. (ANSA).