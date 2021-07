Salernitana, attesa per la valutazione della FIGC sul nuovo trust: il Benevento spera

Attesa per la Salernitana: ieri sera, a poco più di un’ora dalla scadenza del termine fissato dalla FIGC, il club campano ha inviato i documenti per il nuovo trust. “Rispettati tutti i parametri”, ha assicurato l’avvocato Gentile, ora bisogna aspettare il consiglio federale di mercoledì 7 per capire se la federcalcio concorderà su questa valutazione.

TRUSTEE - Le criticità principali erano innanzitutto relative al fatto che trustee e “guardiani” fossero due: nella nuova formulazione, scrive il Corriere della Sera, questo ostacolo dovrebbe essere stato formulato dalla scelta per l’unanimità quale criterio per prendere le decisioni e dal voto decisivo attribuito a uno dei trustee in caso l’unanimità non si raggiunga.

SOLDI - Garantita anche una copertura finanziaria tale da dare autonomia al trust, che dovrà arrivare alla cessione entro il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato a stagione in corso. Il Benevento, che dovrebbe essere il principale candidato a prendere il posto dei corregionali, osserva interessato.