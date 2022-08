Salernitana, ecco l'attaccante: Dia è in città per visite e firma

Boulaye Dia è appena sbarcato a Salerno per dare il via alla sua nuova avventura alla Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Boulaye Dia è appena sbarcato a Salerno per dare il via alla sua nuova avventura alla Salernitana. L'attaccante senegalese classe '96, ingaggiato dal Villarreal in prestito oneroso con diritto di riscatto, è ora pronto per le visite mediche e la firma sul contratto.