Sampdoria corsara e cinica: battuto il Parma 2-0

La Sampdoria vince 2-0 al Tardini contro il Parma nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato. Succede tutto nel primo tempo, la sblocca al 25' il giapponese Yoshida al primo gol in Serie A: sinistro sul cross di Candreva sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Raddoppio blucerchato al 34' grazie alla rete di Keita Balde, che sfrutta un'azione cominciata da un errore di Hernani in impostazione. Il Parma prova a rientrare in partita sul finire del tempo, ma Kucka colpisce la traversa. La Sampdoria con questi tre punti si candida a rimanere stabilmente nella parte sinistra della classifica.