Sassuolo, De Zerbi: "Nazionali ancora fuori, non cambiamo idea. Pensiamo oltre il calcio"

Domani il recupero tra Inter e Sassuolo valevole per la 28esima giornata di Serie A. Roberto De Zerbi, allenatore dei neroverdi, ha parlato a SassuoloChannel alla vigilia della sfida di San Siro. Ecco le sue parole: "Noi, sui giocatori rientrati dalle Nazionali e a contatto con dei positivi, abbiamo fatto una scelta punto e basta, senza sapere se qualcun altro potesse accordarsi alla nostra posizione. Lo abbiamo fatto considerando tutto, non solo il calcio ma anche quello che ci sta attorno da più di un anno. Domani continueremo su questa linea. Locatelli, Muldur e Ferrari non ci saranno con l'Inter, rientreranno quando scadranno i giorni necessari per poterli reintegrarli. Loro sono negativi e potrebbero giocare ma abbiamo fatto una scelta e continuiamo dunque su questa linea".