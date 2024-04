Se il Sassuolo va in B si aprono i saldi: da Berardi a Pinamonti, via con prezzo al ribasso

Mai come quest'anno, nell'ultima decade, il Sassuolo ha flirtato così pericolosamente con la zona retrocessione

© foto di www.imagephotoagency.it

Mai come quest'anno, nell'ultima decade, il Sassuolo ha flirtato così pericolosamente con la zona retrocessione. Ieri all'ora di pranzo i neroverdi hanno messo in scena una brutta prestazione nello scontro diretto con il Lecce, cedendo il passo per 0-3 al termine di una prova preoccupante da numerosi punti di vista.

E al di là dei problemi di carattere sportivo che potrebbe comportare un'eventuale retrocessione in Serie B, al Sassuolo sanno che un'ulteriore motivazione per raggiungere la salvezza risiede nel valore di mercato ancora attribuito ad alcuni dei principali interpreti, che rischierebbero invece un pesante effetto svalutazione e costringerebbero giocoforza i neroverdi a privarsene per molti meno soldi rispetto a quanti potrebbero incassarne continuando a militare nella massima serie italiana.

Per primo c'è l'eterno uomo mercato Domenico Berardi. Sessioni su sessioni nelle quali per meno di 40 milioni di euro non si sarebbe mosso, il grave infortunio del classe '94 è stato sicuramente uno dei fattori di difficoltà nell'annata neroverde. Non sta bastando la doppia cifra di gol di Andrea Pinamonti, per il quale sono stati rifiutati già un paio di volte 20 milioni. E poi ancora a forte rischio svalutazione le ipotetiche cessioni future di Armand Lauriente (servivano 25 milioni di euro a gennaio) o di due centrocampisti come Matheus Henrique o Daniel Boloca, quest'ultimo peraltro pagato una discreta cifra l'estate scorsa per acquistarlo dal Frosinone (circa 10 milioni).