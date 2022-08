Sempre Immobile: la Lazio batte in rimonta il Bologna all'Olimpico

La Lazio di Sarri vince in rimonta all'esordio in campionati, superato all'Olimpico 2-1 il Bologna.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio di Sarri vince in rimonta all'esordio in campionati, superato all'Olimpico 2-1 il Bologna. Inizio shock per la squadra di Sarri, che dopo 6' resta in 10 per l'espulsione di Maximiano. Al 38' Bologna in vantaggio grazie al rigore trasformato da Arnautovic: parecchie polemiche per il penalty assegnato ai felsinei per un contatto tra Sansone e Zaccagni in area, ma il VAR conferma la scelta del direttore di gara nonostante il tocco leggero. Differente l'interpretazione su Lazzari, nel finale c'è anche per un rosso a Soumaoro. Nella ripresa la Lazio spinge e trova il pari al 68' grazie ad un autogol dell'ex De Silvestri, che in maniera decisamente goffa insacca la sfera all'interno della propria porta dopo essere stato colpito da una respinta di Skoruoski. I biancocelesti ci credono e dopo 11' trovano il gol vittoria con il bomber Immobile, servito sul filo del fuorigioco da un preciso assist di Milinkovic-Savic.