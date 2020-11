Serie A, i risultati delle 15: vince facile la Roma, soffrono Inter e Sassuolo

Sono terminate le gare delle 15 dell'ottava giornata di Campionato, vincono Sassuolo, Inter, Roma e Bologna. A San Siro rimonta dell'Inter, sotto 2-0 contro il Torino grazie ai gol di Zaza e di Ansaldi su rigore. Nerazzuri che la ribaltano in pochi minuti con i gol di Sanchez, doppietta di Lukaku, il primo su rigore, e Lautaro Martinez. Tutto semplice per la Roma, battuto il Parma all'Olimpico 3-0 grazie alla doppietta di Mkhitaryan, dopo che Borja Mayoral aveva avuto il merito di sbloccare la partita. Giallorossi che agganciano il Milan al secondo posto in classifica. Primo posto solitario invece per il Sassuolo che a Verona vince 2-0 contro l'Hellas, in rete Boga e Berardi. Verona sfortunato con quattro legni colpiti. Vince anche il Bologna in trasferta, 2-1 in rimonta a Marassi contro la Samp, grazie all'autogol di Regini e alla rete di Orsolini dopo il vantaggio iniziale di testa di Thorsby.