Spezia raggiunto dalla Cremonese: finisce 2-2 la sfida salvezza al Picco

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 2-2 al Picco la sfida salvezza tra Spezia e Cremonese. Dopo appena sessanta secondi sul cronometro, i grigiorossi si portano in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, Pickel effettua una torre di testa per Lochoshvili che aggancia in area e scavalca Dragowski. Il pallone arriva a Dessers che da pochi passi realizza il più facile dei tap in. Al quarto d’ora proteste spezzine per un tocco di mano di Zanimacchia in area di rigore ma Manganiello, con l’ausilio del VAR, fa proseguire. Il pareggio però arriva al 20’ con Nzola che approfitta di una copertura debole di Bianchetti su Agudelo per recuperare palla e calciare alle spalle di Carnesecchi. Lo Spezia trova il vantaggio un minuto più tardi sugli sviluppi di un corner con Holm che risolve una mischia furibonda. Non c’è un attimo di sosta con Pickel che riceve sul lato sinistro dell’area ma sul sito diagonale si spegne di un soffio sul fondo. Ad inizio ripresa la Cremonese pareggia: preciso traversone di Sernicola, che regala un cioccolatino a Pickel: lo svizzero svetta in area ligure e di testa spiazza Dragowski.