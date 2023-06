Superlega, dietrofront Juve: la resa dinanzi a un sistema che fa paura

"La Juventus, dunque, si è arresa. Se sia una decisione buona o cattiva potrebbe non sapersi mai o, in certi casi, non si avrà la riprova".

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Guido Vaciago su Tuttosport: "Costi, benefici e un sistema che fa paura: la Juve si è arresa". Di ieri la notizia dell'intenzione da parte del club bianconero di sfilarsi dal progetto Superlega. Un addio che avverrà in modo ufficiale con tempistiche più lunghe ma "tanto l’importante era dare una segnale all’Uefa di Aleksander Ceferin, che a furia di mandare messaggi minatori ha ottenuto l’effetto desiderato: il management della Juventus ha analizzato i costi e benefici della situazione, ha pesato la possibilità che l’ira funesta e poco democratica dell’Uefa di Aleksander Ceferin potesse abbattersi con violenza e privare di tre o addirittura cinque bilanci degli introiti della Champions, provocando un danno esiziale alla Juventus". Secondo Vaciago è evidente che tra rischi e benefici ha vinto la paura e "un sistema che fa paura non può essere un sistema buono e, soprattutto, giusto. La Juventus, dunque, si è arresa. Se sia una decisione buona o cattiva potrebbe non sapersi mai o, in certi casi, non si avrà la riprova".