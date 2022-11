Szczesny guadagna troppo per la nuova politica: la Juve valuta l'addio

"Juve, Szczesny l'intoccabile con la valigia: in caso di maxi-offerta può partire" scrive Tuttosport oggi in edicola

"Juve, Szczesny l'intoccabile con la valigia: in caso di maxi-offerta può partire" scrive Tuttosport oggi in edicola. La Juve segue Carnesecchi e Vicario per il futuro: cosa succederà a Szczesny? Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2024 con opzione per il 2025 ma ha mercato soprattutto in Premier. Il suo stipendio da 6,5 milioni non è in linea con la nuova politica bianconera. "Intanto il Mondiale rappresenterà una vetrina anche per lui e un’opportunità per la Juventus: in caso di proposte economicamente convenienti, allora la dirigenza bianconera potrebbe anche lasciarlo partire".