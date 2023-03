Tifosi Juve furiosi con Dybala: la Joya attende ancora 3 mln dal club

La tifoseria bianconera ha iniziato a scaldarsi sul web per ciò che sarebbe emerso dalle intenzioni dell’entourage del giocatore con un possibile contenzioso legale

"Joya-Juve, brutta fine. Tifosi duri con Dybala ma 3 milioni sono in arrivo" scrive Tuttosport . La tifoseria bianconera ha iniziato a scaldarsi sul web per ciò che sarebbe emerso dalle intenzioni dell’entourage del giocatore con un possibile contenzioso legale tra Dybala e la Juve per ottenere la differenza tra lo stipendio che avrebbe percepito alla Juve e quanto invece percepito attualmente a Roma.

Al momento Dybala non ha intentato nessuna causa contro la Juventus e attende i 3 milioni non ancora versati dalla Juve per la manovra stipendi. La Juve dovrebbe onorare l'impegno a breve: "indiscrezioni citano la fine del prossimo mese la data ultima per onorare l’impegno economico".