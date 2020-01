Torino, Mazzarri: "Chiedo scusa per la prestazione. Ora tutti in ritiro"

Dopo il clamoroso 7-0 subito dall'Atalanta, l'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono venuto per chiedere scusa per la prestazione. Non vorrei aggiungere altro. E' inutile commentarla una gara così. Annuncio che andremo subito in ritiro. Non dovrei dire altro, potrei anche andar via. Oggi è indifendibile tutto. Non è giustificabile una prestazione del genere. Grazie e arrivederci".