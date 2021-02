Torino, un altro positivo al Covid e siamo a sette: annullato anche l'allenamento di oggi

Arriva la nota ufficiale del Torino in merito alla situazione dei giocatori positivi al Covid-19 della rosa granata: "Il Torino Football Club comunica che dall'analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un'ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell'Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento".

Sono sette dunque, i giocatori attualmente positivi, in attesa di decisioni da parte della Asl di Torino in merito all'eventualità del rinvio della prossima gara contro il Sassuolo (in programma venerdì).