Tris Bologna al Dall'Ara, Udinese scavalcata in classifica dai rossoblù

Al Dall'Ara il Bologna batte 3-0 l'Udinese nel lunch match della 28ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

Al Dall'Ara il Bologna batte 3-0 l'Udinese nel lunch match della 28ª giornata di Serie A. Passano pochi minuti di gioco e il Bologna passa subito in vantaggio. La squadra di Thiago Motta recupera una palla che sembra innocua ma Posch non si fa pregare e lascia partire un destro da 35 metri che finisce sotto la traversa con la complicità di Silvestri, non perfetto. Passano 10 minuti e il Bologna raddoppia, questa volta con Nikola Moro, alla prima rete con il bologna. Accelerazione sulla sinistra, sterzata per liberarsi della marcatura di Samardzic e destro a incrociare che non lascia scampo a Silvestri. Dopo il doppio vantaggio il Bologna si limita ad amministrare, cercando in ripartenza il colpo del ko.