Udinese, domani la ripresa degli allenamenti in vista della gara di lunedì col Napoli

Ultimo giorno libero per i giocatori dell'Udinese. Il tecnico Luca Gotti ha concesso due giorni di riposo dopo la vittoria di La Spezia. Come riportato da Udineseblog.it, la squadra si ritroverà domani pomeriggio per iniziare a preparare il monday night contro il Napoli. Mister Gotti dovrà ancora fare a meno di Nestorovski e di Udogie, che salterà sicuramente le gare della prossima settimana.