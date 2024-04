UFFICIALE - Cambia la data di Inter-Torino: gara spostata per la parata dei campioni d'Italia

La richiesta era stata fatta anche per favorite la parata della squadra nerazzurra, che festeggerà lo scudetto a Milano con il pullman scoperto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La partita tra Inter e Torino, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, inizialmente prevista per sabato alle 15, è stata spostata a domenica 28 aprile alle ore 12.30. Questo il comunicato della Lega Serie A: "Vista la richiesta del Prefetto di Milano datata 23 aprile 2023, prot. n. 0135516, si comunica la seguente variazione al programma di anticipi e posticipi della Serie A TIM:

34ª GIORNATA - INTER-TORINO Domenica 28 aprile 2024 alle ore 12.30* DAZN

(*anziché sabato 27 aprile 2024 alle ore 15.00)".

La parata.

La richiesta era stata fatta anche per favorite la parata della squadra nerazzurra, che festeggerà lo scudetto a Milano proprio domenica prossima, con il pullman scoperto che partirà fra le 15 e le 15.30 da San Siro per arrivare in piazza Duomo.