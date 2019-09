UFFICIALE- Juventus, consegnata la Lista Uefa: non c'è spazio per Mandzukic e Emre Can!

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha diramato pochi minuti fa la lista consegnata alla UEFA per la partecipazione alla prossima Champions League (esordio il 18 settembre contro l'Atletico Madrid in trasferta). Restano fuori Emre Can, l'infortunato Chiellini e Mandzukic.

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 de Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon