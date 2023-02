UFFICIALE - Minacce ad arbitro e avversari: il vice di Mourinho squalificato un mese!

Squalifica fino al 28 febbraio per Salvatore Foti. Il vice di Josè Mourinho non potrà sedersi in panchina fino alla fine del mese

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Squalifica fino al 28 febbraio per Salvatore Foti. Il vice di Josè Mourinho non potrà sedersi in panchina fino alla fine del mese dopo il cartellino rosso subito nella ripresa di Roma-Cremonese di mercoledì scorso in Coppa Italia. Il comunicato del Giudice Sportivo spiega che "al momento dell'espulsione avrebbe proferito alcune espressioni blasfeme all'uscita dal campo". In precedenza, nel primo tempo, "dopo il gol della Cremonese aveva rivolto frasi minacciose a un dirigente della squadra avversaria" e infine "al termine della gara si sarebbe posizionato davanti allo spogliatoio dell'arbitro per rivolgergli espressioni offensive con tono minaccioso"