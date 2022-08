UFFICIALE - Verona-Napoli, apertura cancelli alle 16.30: info su accesso al Bentegodi

Non si rende più necessaria l’esibizione della certificazione ‘Green Pass’ all’ingresso dello stadio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hellas Verona FC informa che in occasione della gara Hellas Verona-Napoli, valida per la 1ª giornata della Serie A TIM 2022/23 e in programma lunedì 15 agosto (ore 18.30), i cancelli dello stadio 'Bentegodi' apriranno alle ore 16.30.

Si raccomanda fortemente di raggiungere l'impianto con congruo anticipo, al fine di evitare code e assembramenti in occasione dell'espletamento delle procedure di accesso allo stadio.

Si ricorda che secondo la normativa sanitaria vigente, con entrata in vigore dal 1 maggio 2022 su ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/22 e secondo quanto introdotto dal D.L. n.24 del 24/03/22, non si rende più necessaria l’esibizione della certificazione ‘Green Pass’ all’ingresso dello stadio e inoltre non è più obbligatorio l’uso di mascherine di tipo FFP2 all’interno dello stadio, per le quali si invita comunque all’utilizzo. Questo il comunicato pubblicato dal club scaligero sul proprio sito ufficiale.